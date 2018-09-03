Кулемин высказался о первой шайбе после возвращения в Россию

Форвард магнитогорского "Металлурга" Николай Кулемин остался доволен тем, что его команда начала регулярный чемпионат КХЛ с победы над "Слованом" (5:1). Сам 32-летний нападающий, в течение 10 сезонов выступавший в НХЛ, забросил первую шайбу после возвращения в Россию.

– Очень важно было начать на хорошей ноте, – цитирует Кулемина официальный сайт КХЛ. – Серьезно готовились с первых минут выполнять задание, играли грамотно, играли практически без ошибок и сделали то, что были должны. Конечно, первая игра всегда волнительная, поэтому надо делать меньше ошибок и играть проще.

Что скажу по поводу своего гола? Было много моментов, шайба не заходила, так что сейчас очень рад, что смог забить!