Кулемин подписал полноценный контракт с "Динамо"

Нападающий "Динамо" Вячеслав Кулемин подписал полноценный контракт с клубом, информирует официальный сайт бело-голубых. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.
⚡️Вячеслав Кулемин подписал полноценный контракт с клубом.– "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 5 октября 2018 г.
Теперь уже официально: Добро пожаловать!https://t.co/DusgkeOwNU..#МыДинамо pic.twitter.com/H8HT3EKlbJ
Кулемин находился в стане "Динамо" на просмотровом контракте. Он провел 3 матча за московский клуб и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация
https://dynamo.ru/news/77237-vyacheslav_kulemin_ostaetsya_v____dinamo__