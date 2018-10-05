20:58 | Хоккей — КХЛ

Кулемин подписал полноценный контракт с "Динамо"

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Нападающий "Динамо"  Вячеслав Кулемин подписал полноценный контракт с клубом, информирует официальный сайт бело-голубых. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

 

Кулемин находился в стане "Динамо" на просмотровом контракте. Он провел 3 матча за московский клуб и не отметился результативными действиями.

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Дополнительная информация

https://dynamo.ru/news/77237-vyacheslav_kulemin_ostaetsya_v____dinamo__

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