Кулемин подписал полноценный контракт с "Динамо"

Нападающий "Динамо" Вячеслав Кулемин подписал полноценный контракт с клубом, информирует официальный сайт бело-голубых. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

Кулемин находился в стане "Динамо" на просмотровом контракте. Он провел 3 матча за московский клуб и не отметился результативными действиями.

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