Кулемин и Макаров дебютируют за "Динамо" в матче с "Автомобилистом"

Стали известны составы "Автомобилиста" и "Динамо" на матч регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоится сегодня, начало – в 14.30 по московскому времени.

​В составе московичей дебютируют Вячеслав Кулемин и Игорь Макаров.



"Автомобилист":

Коварж (Сохатский);

Лямин – Егоршев, Доус – Да Коста – Голышев;

Вишневский – Гуркин, Чесалин – Паре – Секстон;

Бодров – Мишарин, Крикунов – Грачёв – Миловзоров;

Валитов, Белоусов – Попов – Хрипунов, Кузнецов.



"Динамо":

Бочаров (Еременко);

Койвисто – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачев – Тарасов;

Никулин – Прибыльский, Индрашис – Закриссон – Алексеев;

Волков – Меньшиков, Брюквин – Петунин – Макаров;

Зайцев, Муранов – Мозер – Кулёмин, Панкратов.