Кулемин и Макаров дебютируют за "Динамо" в матче с "Автомобилистом"

Стали известны составы "Автомобилиста" и "Динамо" на матч регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоится сегодня, начало – в 14.30 по московскому времени.
В составе московичей дебютируют Вячеслав Кулемин и Игорь Макаров.
"Автомобилист":
Коварж (Сохатский);
Лямин – Егоршев, Доус – Да Коста – Голышев;
Вишневский – Гуркин, Чесалин – Паре – Секстон;
Бодров – Мишарин, Крикунов – Грачёв – Миловзоров;
Валитов, Белоусов – Попов – Хрипунов, Кузнецов.
"Динамо":
Бочаров (Еременко);
Койвисто – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачев – Тарасов;
Никулин – Прибыльский, Индрашис – Закриссон – Алексеев;
Волков – Меньшиков, Брюквин – Петунин – Макаров;
Зайцев, Муранов – Мозер – Кулёмин, Панкратов.