13:54 | Хоккей — КХЛ

Кулемин и Макаров дебютируют за "Динамо" в матче с "Автомобилистом"

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Стали известны составы "Автомобилиста" и "Динамо" на матч регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоится сегодня, начало – в 14.30 по московскому времени.

В составе московичей дебютируют Вячеслав Кулемин и Игорь Макаров.

"Автомобилист":

Коварж (Сохатский);

Лямин – Егоршев, Доус – Да Коста – Голышев;

Вишневский – Гуркин, Чесалин – Паре – Секстон;

Бодров – Мишарин, Крикунов – Грачёв – Миловзоров;

Валитов, Белоусов – Попов – Хрипунов, Кузнецов.
 

"Динамо":

Бочаров (Еременко);

Койвисто – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачев – Тарасов;

Никулин – Прибыльский, Индрашис – Закриссон – Алексеев;

Волков – Меньшиков, Брюквин – Петунин – Макаров;

Зайцев, Муранов – Мозер – Кулёмин, Панкратов.

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