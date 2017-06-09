Кулда сменил "Йокерит" на "Куньлунь"

Защитник сборной Латвии Артур Кулда подписал контракт с "Куньлунем", сообщили "СЭ" в пресс-службе китайского клуба. Одностороннее соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 28-летний хоккеист выступал за "Йокерит". В 44 матчах регулярки он набрал 11 (0+11) очков, заработал 28 штрафных минут и завершил чемпионат с показателем полезности "+11". В 3 матчах плей-офф на его счету результативная передача.

Кулда также выступал за латвийскую команду на чемпионате мира, в олимпийской квалификации и выставочных встречах. (Евгений БЕЛОУСОВ)