Кугрышев выбыл до конца января из-за травмы

Нападающий "Авангард" Дмитрий Кугрышев выбыл до 26 января из-за травмы, информирует пресс-служба КХЛ.

Кугрышев 5 января принял участие гостевом матче с "Амуром" (4:0), в котром провел на площадке более 7 минут. В этом сезоне 27-летний форвард провел 48 матчей, в которых набрал 24 (11+13) очка.

Кроме того, нападающие Семен Валуйский, Картер Эштон, Александр Нестеров и защитник Денис Ежов из "Лады" будут находиться в списке травмированных до 9 марта, форвард Иржи Новотны – до 23 февраля, защитник Кристапс Сотниекс – до 5 февраля.