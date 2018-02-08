Кучеров – о КХЛ: "Как за ней следить, когда даже хайлайты нельзя посмотреть?"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью "СЭ" сообщил о том, что не следит за играми в КХЛ. При этом форвард подчеркнул, что ему понятен расклад сил в лиге.

– За КХЛ следите? – вопрос Кучерову.

– А как следить, если даже хайлайты на сайте КХЛ невозможно посмотреть из-за географической блокировки? Причем она происходит в России! Вот как популяризировать лигу, если даже ничего посмотреть нельзя? В любом случае понятно, что есть две команды – СКА и ЦСКА.

И каждая из них держит на третьих ролях множество талантливых ребят, которые могли бы иметь массу игрового времени в других клубах, что бы делало их намного сильнее. Пример – переход Сани Хохлачева в "Спартак". Парень стал одним из лучших бомбардиров чемпионата, и команда в плей-офф выходит. А сколько еще могло бы быть таких примеров? (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Никиты Кучерова – здесь