22:55 19 марта | Хоккей — КХЛ

Кубок Гагарина. Полуфиналы Западной конференции. Результаты третьих матчей

Плей-офф КХЛ. Фото "СЭ" "Йокерит" - ЦСКА и другие матчи полуфиналов конференций в Кубке Гагарина. Фото ХК ЦСКА
Плей-офф КХЛ. Фото "СЭ"
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В понедельник, 19 марта, состоялись два полуфинальных матча Западной конференции Кубка Гагарина.

"Локомотив" (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) 
Голы: Ковальчук - 2 (бол., Рыков, Шипачев), 35:07 - 0:1. Ковальчук - 3 (Торесен), 57:24 - 0:2. 
Вратари: Судницин (59:37) - Коскинен. 
Штраф: 14 - 37. 
Броски: 30 (4+9+17) - 36 (10+16+10). 
Судьи: Беляев, Франо.
19 марта. Ярославль. УКРК "Арена 2000". 
Счет в серии: 1-2 (0:4, 2:1).

"Йокерит" (Хельсинки) - ЦСКА - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)  
Голы: Палола - 5 (бол., Толванен, Гилрой), 31:38 - 1:0. Пашнин - 1 (Жарков), 41:31 - 1:1. Палола - 6 (бол., Гилрой, Мозес), 77:36 - 2:1. 
Вратари: Рамо - Сорокин. 
Штраф: 62 - 22. 
Броски: 26 (6+7+7+6) - 34 (9+7+6+12). 
Судьи: Ержабек, Оскирко.
19 марта. Хельсинки. Hartwall Arena.
Счет в серии: 1-2 (0:4, 0:2).

Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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ViktorNM

Зло опять матрасники втащили

23:09 19 марта

bond1951

хотелось бы такого коментатора как ткачев на матчах ЦСКА больше не слышать.....просто пожелание............

22:54 19 марта

BeeBop

Вперёд армейцы, как московские, так и питерские!

18:59 19 марта

Ламакин Т

Если судейские , в угоду истерикам и разоблачителям судейского заговора в пользу СКА, не потащут слабый Локо, как во второй игре, то у СКА проблем не будет.

12:53 19 марта

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