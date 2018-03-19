Кубок Гагарина. Полуфиналы Западной конференции. Результаты третьих матчей

В понедельник, 19 марта, состоялись два полуфинальных матча Западной конференции Кубка Гагарина.
"Локомотив" (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Ковальчук - 2 (бол., Рыков, Шипачев), 35:07 - 0:1. Ковальчук - 3 (Торесен), 57:24 - 0:2.
Вратари: Судницин (59:37) - Коскинен.
Штраф: 14 - 37.
Броски: 30 (4+9+17) - 36 (10+16+10).
Судьи: Беляев, Франо.
19 марта. Ярославль. УКРК "Арена 2000".
Счет в серии: 1-2 (0:4, 2:1).
"Йокерит" (Хельсинки) - ЦСКА - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Палола - 5 (бол., Толванен, Гилрой), 31:38 - 1:0. Пашнин - 1 (Жарков), 41:31 - 1:1. Палола - 6 (бол., Гилрой, Мозес), 77:36 - 2:1.
Вратари: Рамо - Сорокин.
Штраф: 62 - 22.
Броски: 26 (6+7+7+6) - 34 (9+7+6+12).
Судьи: Ержабек, Оскирко.
19 марта. Хельсинки. Hartwall Arena.
Счет в серии: 1-2 (0:4, 0:2).
Материалы других СМИ
ViktorNM
Зло опять матрасники втащили
23:09 19 марта
bond1951
хотелось бы такого коментатора как ткачев на матчах ЦСКА больше не слышать.....просто пожелание............
22:54 19 марта
BeeBop
Вперёд армейцы, как московские, так и питерские!
18:59 19 марта
Ламакин Т
Если судейские , в угоду истерикам и разоблачителям судейского заговора в пользу СКА, не потащут слабый Локо, как во второй игре, то у СКА проблем не будет.
12:53 19 марта