Кубок Гагарина. Полуфиналы конференций. Вторые матчи

СКА - "Локомотив" и другие матчи полуфиналов конференций Кубка Гагарина. Фото photo.khl.ru

В субботу, 17 марта, состоятся вторые матчи полуфиналов Восточной и Западной конференций Кубка Гагарина.

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск)

Начало игры - 14.30 по московскому времени.

Счет в серии: 0-1

"Ак Барс" (Казань) – "Металлург" (Магнитогорск)

Начало игры - 17.00 по московскому времени.

Счет в серии: 0-1

СКА - "Локомотив" (Ярославль)

Начало игры - 17.00 по московскому времени.

Счет в серии: 1-0

ЦСКА - "Йокерит" (Хельсинки)

Начало игры - 17.00 по московскому времени.

Счет в серии: 1-0