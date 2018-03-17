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Кубок Гагарина. Полуфиналы конференций. Вторые матчи

СКА - "Локомотив" и другие матчи полуфиналов конференций Кубка Гагарина. Фото photo.khl.ru
СКА - "Локомотив" и другие матчи полуфиналов конференций Кубка Гагарина. Фото photo.khl.ru

В субботу, 17 марта, состоятся вторые матчи полуфиналов Восточной и Западной конференций Кубка Гагарина.

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск)
Начало игры - 14.30 по московскому времени.
Счет в серии: 0-1

"Ак Барс" (Казань)"Металлург" (Магнитогорск)
Начало игры - 17.00 по московскому времени.
Счет в серии: 0-1

СКА - "Локомотив" (Ярославль)
Начало игры - 17.00 по московскому времени.
Счет в серии: 1-0

ЦСКА - "Йокерит" (Хельсинки)
Начало игры - 17.00 по московскому времени.
Счет в серии: 1-0

 

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Материалы других СМИ
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