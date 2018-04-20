Кубок Гагарина. Финал. "Ак Барс" ведет в серии с ЦСКА - 3-1

КХЛ
Кубок Гагарина
Финал
Первый матч
"Ак Барс" (Казань) – ЦСКА – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Галиев – 8 (Лямкин, Ткачев), 8:49 – 1:0. Ничушкин – 3 (Попов, Петров), 33:59 – 1:1. Галиев – 9 (Ткачев, Зарипов), 48:15 – 2:1.
Вратари: Гарипов – Юханссон (59:49).
Штраф: 0 – 8.
Броски: 20 (10+3+7) – 23 (8+7+8).
Судьи: Одиньш, Франо.
14 апреля. Казань. "Татнефть Арена".
Второй матч
"Ак Барс" (Казань) - ЦСКА - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Азеведо - 8 (бол., Зарипов), 10:08 - 1:0. Киселевич - 1 (бол., Скотт, Попов), 19:16 - 1:1. Клинкхаммер - 2 (Охтамаа, Глухов), 36:09 - 2:1.
Вратари: Гарипов - Сорокин (59:21).
Штраф: 8 - 12.
Броски: 23 (10+8+5) - 26 (8+11+7).
Судьи: Белов, Кулаков.
16 апреля. Казань. "Татнефть Арена".
Третий матч
ЦСКА - "Ак Барс" (Казань) - 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Петров - 3 (Григоренко, Попов), 14:03 - 1:0. Ландер - 6 (Манухов, Секач), 16:37 - 1:1. Галиев - 10 (бол., Ткачев), 18:12 - 1:2. Скотт - 2 (Марченко, Жарков), 38:21 - 2:2. Петров - 4 (Попов), 72:25 - 3:2.
Вратари: Сорокин - Гарипов.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 38 (14+12+6+6) - 19 (6+4+4+5).
Судьи: Ержабек, Оленин.
18 апреля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Четвертый матч
ЦСКА (Москва) - "Ак Барс" (Казань) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Азеведо - 9 (Охтамаа, Лукоянов), 19:06 - 0:1. Ландер - 7 (Азеведо), 27:27 - 0:2. Светлаков - 1 (Телегин, Кузьменко), 27:42 - 1:2. Ландер - 8 (п.в.), 59:14 - 1:3.
Вратари: Сорокин (59:01) - Гарипов.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 40 (19+10+11) - 24 (8+11+5).
Судьи: Гашилов, Гофман.
20 апреля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Пятый матч – 22 апреля в Казани. Далее, если потребуется, игры серии до четырех побед пройдут 24 апреля – в Москве, 26 апреля – в Казани.
Результаты и расписание матчей финала Кубка Гагарина - здесь
Дортмунд
Дохлую лошадь надо пристрелить, чтобы не мучилась!
00:33
baden-baden
Ралпачан Фляйшманъ--------------------------- Умри, лошадь. Срешь, сученок, на всех ветках.
22:49 20 апреля
Ралпачан Фляйшманъ
солому из головы своей поставь, свидетель олимпийского золота величайшего муллы и хренового тренера Била.
22:38 20 апреля
Fajyz
aech_63 Поставь свой зуб, а не овечкина ====== Я бы твой зуб поставил))
22:27 20 апреля
refggg
Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, сегодня у меня с ними очередная 7-мая ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!
18:58 20 апреля
bond1951
вперед АРМЕЙЦЫ....... без страха и упрека МЫ всегда будем 1.........
16:41 20 апреля
aech_63
Поставь свой зуб, а не овечкина
14:23 20 апреля
zub_ovechkina
Если бы делал ставки на кубок, то поставил на Ак Барс
17:10 16 апреля