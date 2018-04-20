Кубок Гагарина. Финал. "Ак Барс" ведет в серии с ЦСКА - 3-1

Главная серия плей-офф КХЛ: казанский клуб против армейцев Москвы.

КХЛ

Кубок Гагарина

Финал

АК БАРС – ЦСКА – 3-1

Первый матч

"Ак Барс" (Казань) – ЦСКА – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Галиев – 8 (Лямкин, Ткачев), 8:49 – 1:0. Ничушкин – 3 (Попов, Петров), 33:59 – 1:1. Галиев – 9 (Ткачев, Зарипов), 48:15 – 2:1.

Вратари: Гарипов – Юханссон (59:49).

Штраф: 0 – 8.

Броски: 20 (10+3+7) – 23 (8+7+8).

Судьи: Одиньш, Франо.

14 апреля. Казань. "Татнефть Арена".

Второй матч

"Ак Барс" (Казань) - ЦСКА - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Азеведо - 8 (бол., Зарипов), 10:08 - 1:0. Киселевич - 1 (бол., Скотт, Попов), 19:16 - 1:1. Клинкхаммер - 2 (Охтамаа, Глухов), 36:09 - 2:1.

Вратари: Гарипов - Сорокин (59:21).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 23 (10+8+5) - 26 (8+11+7).

Судьи: Белов, Кулаков.

16 апреля. Казань. "Татнефть Арена".

Третий матч

ЦСКА - "Ак Барс" (Казань) - 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Петров - 3 (Григоренко, Попов), 14:03 - 1:0. Ландер - 6 (Манухов, Секач), 16:37 - 1:1. Галиев - 10 (бол., Ткачев), 18:12 - 1:2. Скотт - 2 (Марченко, Жарков), 38:21 - 2:2. Петров - 4 (Попов), 72:25 - 3:2.

Вратари: Сорокин - Гарипов.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 38 (14+12+6+6) - 19 (6+4+4+5).

Судьи: Ержабек, Оленин.

18 апреля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Четвертый матч

ЦСКА (Москва) - "Ак Барс" (Казань) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Азеведо - 9 (Охтамаа, Лукоянов), 19:06 - 0:1. Ландер - 7 (Азеведо), 27:27 - 0:2. Светлаков - 1 (Телегин, Кузьменко), 27:42 - 1:2. Ландер - 8 (п.в.), 59:14 - 1:3.

Вратари: Сорокин (59:01) - Гарипов.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 40 (19+10+11) - 24 (8+11+5).

Судьи: Гашилов, Гофман.

20 апреля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Пятый матч – 22 апреля в Казани. Далее, если потребуется, игры серии до четырех побед пройдут 24 апреля – в Москве, 26 апреля – в Казани.

Результаты и расписание матчей финала Кубка Гагарина - здесь