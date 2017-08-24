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17:23 | Хоккей — КХЛ

Кубалик покинул "Салават Юлаев"


Как стало известно "СЭ", "Салават Юлаев" расторг контракт с чешским форвардом Домиником Кубаликом по соглашению сторон.

Напомним, что 22-летний нападающий, привлекавшийся в сборную своей страны, присоединился к уфимской команде в это межсезонье, однако стал шестым легионером. Иностранные вакансии в "Салавате" занимают вратарь Бен Скривенс, защитник Филип Ларсен и нападающие Йоонас Кемппайнен, Теему Хартикайнен и Линус Умарк. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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