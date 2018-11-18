Кто уйдет из "Адмирала" вслед за гендиректором Сошниковым. Инсайд "СЭ"

Как стало известно "СЭ", в ближайшее время вслед за генеральным директором Сергеем Сошниковым "Адмирал" покинут пришедшие в межсезонье и по ходу нынешнего чемпионата вратарь Владислав Насонов, защитник Егор Антропов, нападающие Владислав Бойко и Марек Говорка. Позднее ожидаются и другие изменения в составе.

В бессрочный отпуск отправлен заместитель генерального директора по селекционной работе Александр Селиванов. Обязанности спортивного директора клуба будет исполнять Эдуард Смирнов, ранее занимавшийся агентской деятельностью.​

Гендиректор "Адмирала": "Не исключаю, что информация о моем уходе – агентские дела"