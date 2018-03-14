"Кто-то должен был спасти первый раунд плей-офф". Переписка "Салавата" и "Авангарда"

"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" со счетом 3:2 (ОТ) в седьмом матче серии плей-офф КХЛ, выиграл серию со счетом 4-3 и стал последним участником следующего раунда.

После игры уфимский клуб поблагодарил соперника в Твиттере за игры, на что омичи ответили, что команды "спасли первый раунд Кубка Гагарина".