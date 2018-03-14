21:50 | Хоккей — КХЛ

"Кто-то должен был спасти первый раунд плей-офф". Переписка "Салавата" и "Авангарда"

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"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" со счетом 3:2 (ОТ) в седьмом матче серии плей-офф КХЛ, выиграл серию со счетом 4-3 и стал последним участником следующего раунда.

После игры уфимский клуб поблагодарил соперника в Твиттере за игры, на что омичи ответили, что команды "спасли первый раунд Кубка Гагарина".

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Lars Berger

По переписке видно, что в Омске полтора часа думали, что ответить...) Итог? От кого и чего они спасли "первый раунд"?) Кстати, нам нужно придумать какое-нибудь русское слово (или словосочетание) вместо этого "плей-офф". Дословный перевод не внушает оптимизма...)

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