"Кто-то должен был спасти первый раунд плей-офф". Переписка "Салавата" и "Авангарда"

"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" со счетом 3:2 (ОТ) в седьмом матче серии плей-офф КХЛ, выиграл серию со счетом 4-3 и стал последним участником следующего раунда.
После игры уфимский клуб поблагодарил соперника в Твиттере за игры, на что омичи ответили, что команды "спасли первый раунд Кубка Гагарина".
Большое спасибо "Авангарду" за серию.– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 14 марта 2018 г.
Взаимно. Кто-то должен был спасти первый раунд плей-офф.– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 14 марта 2018 г.
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Lars Berger
По переписке видно, что в Омске полтора часа думали, что ответить...) Итог? От кого и чего они спасли "первый раунд"?) Кстати, нам нужно придумать какое-нибудь русское слово (или словосочетание) вместо этого "плей-офф". Дословный перевод не внушает оптимизма...)
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