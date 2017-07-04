Кто остается в "Динамо": Еременко, Никулин, Варнаков и еще 22 игрока

Как стало известно "СЭ", целый ряд хоккеистов основного состава московского "Динамо" не будут участвовать в медосмотре клуба перед сезоном, который состоится 6 и 7 июля. Напомним, что из-за долгов по зарплате предыдущего руководства бело-голубых многие игроки обратились в КХЛ с требованием признать их неограниченно свободными агентами. Заседание Дисциплинарного комитета лиги по этому вопросу началось сегодня в 14.30.

Так выглядит список хоккеистов, которые будут участвовать в медосмотре:

Вратари: Иван Бочаров, Александр Еременко, Александр Шарыченков;

Защитники: Артем Волков, Дмитрий Вишневский, Егор Зайцев, Глеб Корягин, Андрей Кутейкин, Илья Никулин, Егор Орлов, Яков Рылов, Александр Севостьянов;

Нападающие: Андрей Алексеев, Владимир Брюквин, Михаил Варнаков, Владислав Ефремов, Антон Злобин, Игорь Игнатушкин, Иван Игумнов, Мартиньш Карсумс, Дмитрий Марковин, Александр Петунин, Артем Подшендялов, Андрей Сидляров, Дмитрий Тарасов. (Алексей ШЕВЧЕНКО)