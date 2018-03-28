Крылов стал новым председателем совета директоров "Авангарда"

В "Авангарде" сменился председатель совета директоров клуба. Как сообщает официальный сайт омичей, этот пост покинул Александр Дыбаль. Его место занял директор по региональным продажам "Газпром нефти" Александр Крылов.

– Я вижу свою задачу в том, чтобы "Авангард" укреплял свой статус клуба-лидера КХЛ, показывал красивый, искрометный хоккей, который нравится зрителям, и всегда достигал максимально высоких результатов, – отметил Крылов. – Обещаю сделать все, чтобы каждая игра превращалась в праздник, а зал "Арены Омск" был заполнен болельщиками и ценителями спорта. Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков на личной встрече перед моим избранием обещал оказывать клубу поддержку как в отношении усиления состава, так и в плане развития и работы новой клубной Академии. Вместе с новым президентом клуба Максимом Сушинским я обращаюсь ко всем болельщикам: давайте вместе поддержим клуб так же, как и в прошедшем плей-офф. Вместе – мы победим!