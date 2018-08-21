Крунвалль планирует завершить карьеру в следующем году

Защитник "Детройта" Никлас Крунвалль подтвердил, что не ведет переговоры с клубом о новом контракте. Таким образом, в 2019 году швед может завершить карьеру.

– Если мы поставим точку, я буду очень доволен проведенной карьерой и чрезвычайно благодарен семье Илич и генеральному менеджеру Кенни Холланду за возможность провести все это время в одной команде, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Крунвалля. – Посмотрим, что нас ждет. Мне очень повезло, что все эти годы я провел в "Детройте". Мне очень сложно представить себя в свитере другого клуба.

Я люблю хоккей. Я часами могу говорить, какая это замечательная игра. Но надо быть реалистом. Я понимаю, сколько мне лет, и не знаю, как буду чувствовать себя через год. Я бы хотел подписать контракт еще на один сезон, но команда становится моложе, а я – старше. Скорости растут, а я уже не тот, каким был десять лет назад. Но я постараюсь сделать все возможное на льду и в раздевалке, чтобы быть максимально эффективным.

37-летний швед играет в НХЛ с 2003 года, все сезоны – в составе "Детройта". На его счету 874 матча и 405 (80+325) очков.