Круг на скорость от "Сочимена" Падакина. Видео

Нападающий "Сочи" Павел Падакин во время конкурса "Круг на скорость" в рамках мастер-шоу Матча звезд КХЛ выступил в супергеройском костюме. Форвард отметил, что он не Супермен, а "Сочимен".

- Это не Супермен, а "Сочимен", - сказал после выступления Падакин. - Возникла идея, решили ее воплотить в жизнь. Моя суперспособность – расплавление льда.

После Нового года было много свободных костюмов, найти одежду не составило труда. Я ни разу не тренировался. Костюм одел только в раздевалке. Думаю, когда выйдем в плей-офф, надену его на первый матч Кубка Гагарина.