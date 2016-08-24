Кристиан Куусела: "Амур" не смог найти ключ к победе над "Локомотивом"

Нападающий "Амура" Кристиан Куусела раздосадован поражением от "Локомотива" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам форварда, его команде не удалось найти ключ к победе над ярославцами.
– Не рад поражению, но, думаю, игра была довольно равная, – приводит официальный сайт "Амура" слова Кууселы. – У нас был шанс сравнять счет и обойти их. Они хорошо атаковали, а мы не смогли найти ключи к победе. Поэтому и проиграли. Но, вообще все было нормально, не считая того, что проиграли.
– Это была твоя первая игра в КХЛ. Какие впечатления от соперника?
– Хороший соперник, тяжелый. Хорошо играл в защите. Но это была обычная игра в хоккей, ничего особенного не произошло. Хоккей везде одинаковый. После первого периода втянулся и чувствовал себя хорошо.
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http://hcamur.ru/news/amur/kuusela-i-li-posle-matcha-amur-lokomotiv-.html