Кристиан Куусела: "Амур" не смог найти ключ к победе над "Локомотивом"

Нападающий "Амура" Кристиан Куусела раздосадован поражением от "Локомотива" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам форварда, его команде не удалось найти ключ к победе над ярославцами.

– Не рад поражению, но, думаю, игра была довольно равная, – приводит официальный сайт "Амура" слова Кууселы. – У нас был шанс сравнять счет и обойти их. Они хорошо атаковали, а мы не смогли найти ключи к победе. Поэтому и проиграли. Но, вообще все было нормально, не считая того, что проиграли.

– Это была твоя первая игра в КХЛ. Какие впечатления от соперника?