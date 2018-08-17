Крис Верстиг продолжит карьеру в КХЛ

Канадский форвард Крис Верстиг продолжит карьеру в одном из клубов КХЛ. Об этом сообщил в Твиттере известный агент Алеша Пилко.

– Счастлив объявить, что переход Верстига завершён. Добро пожаловать в КХЛ, – написал Пилко.

В прошедшем 32-летний Верстиг выступал за "Калгари". В 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (3+5) очков.

Всего в НХЛ он провел 643 матча и набрал 358 (149+209) очков. В плей-офф у него 93 матча и 48 (18+30) очков. В 2010 и 2015 годах Верстиг завоевал с "Чикаго" Кубок Стэнли.