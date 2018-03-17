Крис Ли: "Зарипов всегда выстреливал в плей-офф, он – победитель"

Защитник "Металлурга" Крис Ли после поражения от "Ак Барса" (1:4) во втором матче серии плей-офф в интервью "Бизнес Online" отметил, что игра казанцев изменилась с возвращением в состав Даниса Зарипова. Счет в серии стал равный, 1-1.

– Что изменилось по сравнению с первым матчем?

– Они играли так, как мы и ожидали, взяли реванш, победили. Понятно, что они не хотели 0-2 в серии, поэтому так мощно сыграли. У них были шансы вчера, просто не зашло, а сегодня зашло. Интересная игра получилась, контактная, интенсивная, соперник был сильнее. В целом, мы довольны поездкой, взять одну игру – весьма неплохо перед домашней серией.

– Как поменялась игра "Ак Барса" с появлением Даниса Зарипова?

– Думаю, он был заряжен после вчерашнего простоя, двигался невероятно быстро. Скажу, что за мои четыре года в клубе он всегда выстреливал в плей-офф, он – победитель, поэтому такой титулованный. Сегодня он показал всем свой уровень, забил, отдал, доказал, что является элитным игроком лиги.