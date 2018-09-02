Крис Ли вошел в Зал славы "Металлурга"

Защитник Крис Ли включен в Зал славы магнитогорского "Металлурга". Перед началом стартового матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" на Аллее славы открыли именую звезду канадца, а незадолго до стартового свистка подняли под своды арены свитер с фамилией Ли и номером 4.

Крис Ли - самый результативный защитник в истории "Металлурга". Он защищал цвета клуба с 2013 по 2018 год, провел 335 матчей и набрал 245 (54+191) очков. Летом хоккеист завершил карьеру в возрасте 37 лет.