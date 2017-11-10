Крис Ли: "Видимо, "Лос-Анджелес" сделал правильный выбор, отказавшись от меня"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Крис Ли объяснил, почему поехал на просмотр именно в "Лос-Анджелес". Также 37-летний канадец признался, что готов всем показать свою силу.

– Почему вы отправились в "Лос-Анджелес"? Это весьма консервативная команда с определенной философией.

– Они как раз хотели поменять философию. Хотели играть в более атакующий хоккей. И я вроде бы вписывался в такие планы. Но после тренировочного лагеря они решили идти вперед с другими ребятами. Бывает, что поделать. Мне не стыдно за себя. Я хорошо играл в тренировочном лагере, тренеры оценили мою игру строго положительно, но предложения я все-таки не получил, и, видимо, "Кингз" сделали правильный выбор – они отлично начали сезон и находятся среди лидеров НХЛ.

– Вы были лучшим защитником КХЛ и так не смогли найти работу в НХЛ. О чем это говорит?

– Да ни о чем это не говорит. Меня давно никто не видел за океаном. Никто толком не знает, чего от меня ждать. И, возможно, кого-то смущает мой возраст. Но у меня еще полно пороха в пороховницах, и я еще всем это покажу. (Игорь ЕРОНКО)