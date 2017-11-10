Крис Ли: "Увольнение Воробьева удивило, но Козлов очень нравится игрокам "Магнитки"

Защитник Крис Ли поделился мнением о возвращении в магнитогорский "Металлург" и смене главного тренера. Также он отметил, что у него нет слов по поводу возможного решения КХЛ​ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018.

– Только вы подписали контракт с "Магниткой", как президент КХЛ выступил с заявлением по Олимпиаде.

– Я не слишком вдаюсь в это, потому что от меня вообще ничего не зависит. Как будет – так будет. Надеюсь, решение все-таки будет в пользу игроков.

– Не удивило, что Воробьева уволили?

– Удивило, конечно. "Магнитка" добилась серьезных успехов с ним во главе. И тяжело было принять его уход. У нас были отличные отношения. Он классный тренер, один из лучших в КХЛ и, наверное, самый перспективный. Так что я не сомневаюсь, что у него будет долгая и успешная карьера. Наверняка он совсем скоро получит новую работу. Его место занял Виктор Козлов – это должно быть интересно. В "Металлурге" он всем очень нравится. Умный парень с огромным опытом, уважаем как личность, у него много интересных идей. Как мне рассказывали ребята из "Магнитки", пока он хорош в работе. (Игорь ЕРОНКО)