Крис Ли: "Уверен, что Мозякин добился бы успеха в НХЛ"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Крис Ли в интервью "СЭ" заявил, что его одноклубник Сергей Мозякин мог бы проявить себя в НХЛ. Также он отметил, что был удивлен уровнем мастерства некоторых игроков, когда перебрался в КХЛ в 2013 году.

– Хотел бы я знать, что делает Мозякина настолько особенным, – признался Ли. – Сам уже долгое время пытаюсь выяснить. Я уже четвертый год в "Магнитке" и по-прежнему не могу его остановить на тренировках. Что бы я ни делал. Не понимаю, как он это делает. Мне кажется, на ментальном уровне игра для него проходит на совсем другой скорости. В его голове она значительно медленнее, чем для других, чем на самом деле. И, имея вот это преимущество, он успевает увидеть и просчитать все. Мне трудно понять, как это возможно, это уже на уровне тонких материй. Он лучший игрок, с кем я когда-либо играл, что я когда-либо видел. Вообще, перебравшись в КХЛ, я поначалу обалдел от того, насколько тут все быстрые и мастеровитые, даже молодые пацаны, по сравнению со Швецией и Германией. А он – так вообще. Мозякин, к слову, помог мне вырасти как игроку. Я постоянно играю против него, Коваржа и Зарипова на тренировках. То есть мне приходится противостоять игрокам уровня, который в КХЛ встречается не так уж часто. И не только я не могу раскусить Сергея, вся лига не может. Его тройка продолжает доминировать, смотреть на них – одно удовольствие.

– Есть ли игроки, которых вы могли бы назвать похожими на Мозякина?

– В европейских лигах и в КХЛ – точно нет. В НХЛ должны, наверное, быть, но там мне не довелось поиграть. Честно говоря, я бы очень хотел посмотреть на то, как Мозякин играет в Национальной хоккейной лиге. Просто интересно, как у него там получалось бы, хотя я уверен, что он добился бы там успеха. За пределами НХЛ я ничего подобного не видел. (Игорь ЕРОНКО)

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