Крис Ли: "У "Металлурга" вышел хороший дебют после Олимпиады"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Крис Ли прокомментировал итоги встречи против "Югры" (4:0), в которой отметился первой заброшенной шайбой в сезоне. Также он рассказал о ценности завоеванной на Олимпиаде бронзовой медали.

- "Металлург сегодня одержал победу, а вы забили первую шайбу после возвращения. Вы довольны?

- Я рад, что забил. Вышел хороший дебют после Олимпиады, сфокусировались на том, чтобы победить, завоевали место в плей-офф. Хорошо было сыграть на "ноль" и для Илья Самсонова, что было сложно после такого длительного перерыва. Я думаю, что мы сыграли очень хорошо.

- Какие эмоции вы получили от олимпийской бронзовой медали?

- Прекрасные! Мы рассчитывали, что любая медаль будет достижением. На различных турнирах перед Играми мы проигрывали России, Швеции, Чехии, Финляндии. Мы собрали новую команду и вернулись домой не с пустыми руками. Бронза - нечто особенное в моей жизни. (Юрий Ширинкин)

