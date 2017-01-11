Крис Ли: "Сочи" был лучше нас и заслужил победу"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Крис Ли после поражения от "Сочи" (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что соперник полностью заслужил победу в этой встрече. Также хоккеист отметил, что не может объяснить сегодняшний результат. В текущем сезоне 36-летний защитник набрал 48 (12+36) очков в 47 встречах "регулярки".

– Это была не слишком хорошая игра, – цитирует сайт "Магнитки" Ли. – У нас было много возможностей забить, но голкипер соперников провел отличный матч. В определенный момент, кажется, было соотношение 10:3 по броскам. Мы имели массу шансов вырваться вперед. Но это был неудачный матч.

Ключевой момент матча? Думаю, что это – начало второго периода. Мы лидировали после первого периода, но не смогли сыграть настолько хорошо, чтобы после перерыва упрочить преимущество. Пропустили три гола, после чего уже соперник не давал столько возможностей, чтобы мы могли вернуться в игру. В паре эпизодов удача была на их стороне, вратарь сделал несколько важных сейвов. Можно сказать, что выручил свою команду. В целом соперник был сегодня лучше нас и имел больше шансов на победу.

Мы выглядели потрясающе в домашних матчах на протяжении всего сезона. Не могу объяснить, что произошло сегодня. Но такие игры бывают. Думаю, нам нужно поспать и забыть это поражение завтра утром. Мы – хорошая команда и надо ей оставаться, чтобы побеждать. Домашняя победная серия выдалась фантастической. Нужно возвращаться в следующем матче и играть в свою игру, в которую мы умеем.