Крис Ли: "Падение Зарипова со стороны выглядело жутко"

Защитник "Металлурга" Крис Ли после поражения от "Ак Барса" (1:3) в пятом матче 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции посетовал на слабую игру команды на старте встречи. Казанцы выиграли серию со счетом 4-1. По ходу игры форвард "Ак Барса" Данис Зарипов упал на лед после столкновения с Сергеем Терещенко и получил сотрясение мозга.

– Мы снова медленно начали, как и в предыдущих играх, – цитирует "Бизнес online" Ли. – Пытались достать их всю игру, но это было крайне сложно, особенно сегодня, когда матч был на выбывание. Сегодня нам просто не хватило гола, чтобы перевернуть в свою сторону.

– Что подумали, когда Зарипов лежал на льду?

– Испугался, надеюсь, что с ним все в порядке. Со стороны выглядело жутко. Он упал, руки вверх, голова назад, похоже на сотрясение. Никому не пожелаю такого, тем более ему, другу. Надеюсь, что обошлось.

– Почему не было голевой поддержки от других троек?

– Сложно сказать, действительно, первая пятерка выделялась. Остальным сложнее, это плей-офф, здесь трудно забить. Команда играет на результат, не имеет значения, кто забил, каждый делает свою работу. Мой новый контракт? Без комментариев. НХЛ? Точно нет