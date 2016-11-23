Крис Ли: "Ковальчук хорош, но не настолько, как Панарин с Радуловым"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Крис Ли в интервью "СЭ" рассказал, что в КХЛ ему сложнее всего было действовать против Александра Радулова и Артемия Панарина, которые теперь выступают в НХЛ. Также он признался, что Илья Ковальчук, играющий за СКА, не произвел на него подобного впечатления. Канадский хоккеист перебрался в российский клуб в 2013 году.

– Против кого из нападающих вам в КХЛ труднее всего играть?

– Было два, но они оба уехали в НХЛ – Радулов и Панарин, - ответил Ли. - С ними очень трудно. Оба потрясающе мастеровитые, Радулов еще и наделен очень большой физической силой. С ним очень сложно справляться. А Панарин кажется таким маленьким, думаешь – сейчас как приложу. Но он с легкостью уходит от тебя, очень верткий. С ними всегда было интересно. Жаль, что они уехали. Но Мозякин все равно сильнее – я-то хорошо по тренировкам его знаю.

– А что насчет Ковальчука?

– Он хорош, но не настолько, как Панарин с Радуловым. Правда, проводит классный сезон. Присмотрюсь к нему, когда мы встретимся со СКА в следующий раз. В первой встрече он не произвел большого впечатления, те двое все-таки доставляли больше проблем. (Игорь ЕРОНКО)

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