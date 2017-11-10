Крис Ли: "Хотел либо играть НХЛ, либо вернуться в КХЛ, чтобы сыграть на Олимпиаде"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Крис Ли надеется, что сможет сыграть на Олимпийских играх-2018. Также он отметил, что вернулся в КХЛ, отказавшись от предложения их АХЛ.

– Вы готовы к тому, что этот сезон не принесет "Магнитке" удовольствия?

– Хоккей – это в принципе удовольствие. Поэтому я не смотрю на вещи таким образом. Играть в хоккей на таком уровне – это привилегия. Понятно, что у "Магнитки" определенные трудности. Чувствительные поражения, перемены в тренерском штабе. Но проводится серьезная работа, чтобы сделать команду сильнее. Несколько обменов провернули, вернули игроков. Может, это не поможет раздобыть еще два перстня, но все делается именно для этого.

– У вас ведь было несколько предложений из НХЛ, но все двусторонние, так?

– У меня было 4-5 предложений на двусторонние контракты и еще несколько на односторонние в АХЛ, которые подразумевали, что я смогу все же сыграть на Олимпиаде. Но АХЛ не входила в мои планы.

– Олимпиада была главной причиной вашего возвращения?

– Однозначно. Я хотел либо играть НХЛ, либо вернуться в КХЛ, чтобы сыграть в Корее. И тут не было плана А и плана Б. Было два плана А. Ситуации в обоих случаях благоприятные. С НХЛ не срослось, и я вернулся. Надеюсь, я смогу пробиться на Олимпиаду.

– А теперь КХЛ разрушает вашу мечту.

– Даже не знаю, что на это сказать. (Игорь ЕРОНКО)