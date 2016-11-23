Крис Ли: "ЦСКА был заинтересован во мне в 2013 году"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Крис Ли в интервью "СЭ" признался, что в 2013 году мог перебраться в ЦСКА, а не в "Магнитку". Также он рассказал, что Пол Морис помог ему принять предложение клуба из Магнитогорска.

– Разговоры с ЦСКА были, слышал, что клуб был заинтересован, но я бы не стал поднимать эту тему, потому что не знаю подробностей переговоров, - отметил Ли. - По-моему, я в итоге оказался в правильном месте (улыбается).

– А почему "Магнитку"-то выбрали? На другой чаше весов все-таки была Москва.

– Знаете, я перед переходом, весной 2013-го, разговаривал с Полом Морисом (тренер, работавший с "Магниткой" в сезоне-2012/13, как раз перед тем, как Ли перешел в "Металлург"). У нас общий агент, он и дал мне его контакты. И Пол очень хвалил клуб, говорил, что организация там на высочайшем уровне, что Магнитогорск – идеальное место для игры в хоккей. Сказал, что команде очень не хватает такого игрока, как я, что партнеры будут в полном порядке, и мы обязательно добьемся успеха. Даже думать нечего – таков его был посыл, хотя он и признался, что не будет тренировать "Металлург" в следующем сезоне. При этом сказал, что если бы была возможность вернуться – он бы обязательно вернулся. Так что я не сомневался в выборе. А потом, после того как я уже подписал контракт, "Магнитку" возглавил Майк Кинэн. Что меня очень воодушевило. Не потому, что он канадец, а потому, что он легенда. (Игорь ЕРОНКО)

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