Крикунов ждет в "Автомобилисте" Трямкина и Дацюка

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов подтвердил факт переговоров с защитником "Ванкувера" Никитой Трямкиным. Также он не исключил возможность возвращения в будущем нападающего СКА Павла Дацюка в Екатеринбург.

– Рассматриваем вариант с возвращением Никиты Трямкина, работа идет постоянно, – цитирует 66.ru Крикунова. – У него в контракте есть пункт, что его не имеют права отправить в фарм-клуб. Если не будет там играть, значит приедет сюда.

Дацюк сам говорил, что он хочет закончить карьеру в Екатеринбурге. Значит, вернется. Но не в этом сезоне.