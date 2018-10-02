Крикунов возглавит московское "Динамо", Воробьев останется в тренерском штабе

Как стало известно "СЭ", в ближайшее время произойдут изменения в тренерском штабе московского "Динамо". Главным тренером команды будет назначен Владимир Крикунов, а нынешний наставник бело-голубых Владимир Воробьев будет переведен на должность ассистента.

Еще одним помощником 68-летнего Крикунова станет Анатолий Антипов. Напомним, что ранее, помимо Воробьева, в тренерский штаб входили Андрей Николишин и Олег Ореховский. Отметим, что первые переговоры "Динамо" с Крикуновым состоялись еще в начале сентября. (Алексей Шевченко)​

Московский клуб имеет текущую серию из четырех поражений подряд, причем в двух последних матчах с "Автомобилистом" и "Динамо" столичный клуб не забросил ни одной шайбы. На данный момент команда с тремя победами и десятью поражениями занимает 10-е место в Западной конференции.

45-летний Владимир Воробьев работает в штабе "Динамо" с 2015 года, в 2017 году он был назначен главным тренером команды. В сезоне-2017/18 москвичи впервые в истории КХЛ не смогли попасть в плей-офф. Владимир Крикунов возглавлял "Динамо" в 2004-2008 гг. и в сезоне-2004/05 выиграл чемпионат России. Последним местом его работы был "Автомобилист".