Крикунов установил рекорд для тренеров по количеству игр в чемпионатах России

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов установил рекорд по количеству игр в чемпионатах России. Как информирует официальный сайт КХЛ, игра регулярного чемпионата против рижского "Динамо" (1:2, 6 января) стала для 68-летнего специалиста 1303-й в отечественных чемпионатах. По этому показателю Крикунов обошел Валерия Белоусова.

Перед началом нынешнего чемпионата только пяти тренерам за всю историю нашего хоккея удалось провести более 1000 матчей в чемпионатах. Список выглядел следующим образом: Валерий Белоусов (1302), Владимир Крикунов (1269), Виктор Тихонов (1174), Зинэтула Билялетдинов (1083), Геннадий Цыгуров (1058).

До дебюта в элите отечественного хоккея Крикунов с минским "Динамо" провел 3 сезона в первой лиге, откуда вывел свою команду в чемпионат СССР. В первой лиге на его счету 208 игр. Еще 4 сезона он провел в качестве главного тренера в Словении. В сезоне-1998/99 он с "Динамо-Энергией" провел 58 игр в высшей лиге. Таким образом, в отечественных соревнованиях у Крикунова (1303+266) на сегодняшний день 1569 игр, в которых одержаны 764 победы. В КХЛ Крикунов провел 548 игр, в которых одержал 273 победы.

Также Крикунов работал с четырьмя национальными сборными на чемпионатах мира (Словения, Белоруссия, Россия и Казахстан) и две Олимпиады (Белоруссия и Россия).