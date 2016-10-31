Крикунов сменит Разина в "Автомобилисте"

По информации "СЭ" новым главным тренером "Автомобилиста" будет назначен Владимир Крикунов, последним местом которого был "Нефтехимик", где он совмещал посты вице-президента и главного тренера. В понедельник было объявлено, что экс-наставник екатеринбуржцев Андрей Разин освобожден от занимаемой должности "за неудовлетворительные спортивные результаты".

Разин возглавлял "Автомобилист" с 2015 года, а в прошлом сезоне команда под его руководством вышла в плей-офф Кубка Гагарина, где выбыла на стадии 1/8 финала. В нынешнем сезоне в турнирной таблице Восточной конференции "Автомобилист" занимает 12-е место.

Крикунов возглавлял "Нефтехимик" с 2001 по 2004, с 2008 по 2011 и с 2014 по 2016 год. Также он работал в "Ак Барсе", московском "Динамо", "Барысе", был главным тренером сборной России, а также национальных команд Словении, Белоруссии и Казахстана.

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