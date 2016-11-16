Крикунов предлагает сократить количество команд в КХЛ до 16

Руководство КХЛ может повысить уровень турнира за счет сокращения количества команд до 16. Такое мнение высказал главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после матча с ЦСКА (0:2). На данный момент членами КХЛ являются 29 команд.

– Я думаю, что было бы интереснее, если бы сократили количество команд, – приводит ТАСС слова Крикунова. – Это бы повысило уровень лиги. По-хорошему, достаточно 16 команд, ведь для нынешнего количества просто не хватает хоккеистов. Изменение лимита на легионеров не является хорошим решением, их достаточно.