01:16 | ХОККЕЙ — КХЛ

Крикунов предлагает сократить количество команд в КХЛ до 16

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Руководство КХЛ может повысить уровень турнира за счет сокращения количества команд до 16. Такое мнение высказал главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после матча с ЦСКА (0:2). На данный момент членами КХЛ являются 29 команд.

– Я думаю, что было бы интереснее, если бы сократили количество команд, – приводит ТАСС слова Крикунова. – Это бы повысило уровень лиги. По-хорошему, достаточно 16 команд, ведь для нынешнего количества просто не хватает хоккеистов. Изменение лимита на легионеров не является хорошим решением, их достаточно.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3786997

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