Крикунов – об удалении Трямкина: "Он показал что-то не судье, а Умарку"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов разочарован поражением от "Салавата Юлаева" (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам специалиста, набранное очков в этом матче могло стать неплохим подспорьем для команды.

– Обидно проигрывать такой матч, пропуская решающую шайбу за 50 секунд, когда вроде бы уже выправили положение, – сказал Крикунов. – Это наша досадная ошибка. Это очко, если бы мы его завоевали, было бы для нас очень неплохим подспорьем.

– Какой игры ждете от Куляша?

– Что ждали то и получили. Он отдает результативные передачи, забивает. Я с ним работал, знаю его. Если есть хороший игрок, почему бы его не взять?

– За что Трямкин получил удаление до конца матча?

– Он показал что-то игроку, а не судье. Объяснялись, а потом показал хоккеисту (Линусу Умарку. – Прим. "СЭ"). (Вадим АМИНОВ)

Напомним, что Трямкин был удален до конца игры за жест в адрес нападающего уфимцев Линуса Умарка. В концовке встречи форвард "Салавата" также получил дисциплинарный штраф до конца игры.

Трямкин удален до конца матча за жест в сторону Умарка. Видео