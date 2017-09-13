Крикунов – о шести игроках основы в запасе: "У "Автомобилиста" идут замены"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (2:6) объяснил, почему оставил шесть игроков основы в запасе. Отметим, что пятеро из оставленных в запасе хоккеистов сыграли во всех 8 предыдущих встречах екатеринбургской команды.

– Мы предупреждали игроков, чтобы играли поаккуратнее, не удалялись, – сказал Крикунов. – Но, к сожалению, в самом начале схватили эти удаления, пропустили голы. Потом, наверное, уже и не верили, что можем что-то исправить и пустили игру на самотек. Хотя были моменты даже, но все равно ничего не смогли забить. Забили, когда игра уже закончилась.

– Вы сегодня оставили в запасе шестерых игроков основы (Коварж, Голышев, Крикунов, Кучерявенко, Лямин. – Прим. "СЭ"). С чем это связано?

– С тем, что у нас, скажем так, идут замены этих игроков. Мы не играем постоянно одними и теми же хоккеистами.

– Год назад вы в Санкт-Петербурге тоже оставили в запасе четверых игроков основы. Почему-то именно со СКА.

– Почему – потому что, наверное, подошла тогда их очередь (смеется). У нас впереди две динамовских команды, там, наверное, эти ребята будут играть.

– В чем причина такого успешного старта сезона у СКА?

– Так у Олега Валерьевича хороший состав. Он с такой командой не может плохо играть. Готовились серьезно.

– Год назад Устинский отразил 39 бросков из 40. Сегодня Сохатский не выручил? Не жалеете, что Устинского в ВХЛ отправили?

– Нет. Мы его специально туда отдали, он молодой парень и без игровой практики сидит – мы бы его просто потеряли в будущем. Мы на него очень рассчитываем. В последней игре за "Горняк" он отразил 65 бросков из 68. Поэтому мы его готовим. Он будет еще у нас. У нас сейчас есть команда ВХЛ, там все ребята играют, у кого нет практики. (Игорь ЕРОНКО)​