Крикунов – о матче с "Трактором": "Предупреждали команду, что нельзя бежать вперед"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов уверен, что нарушение игровой дисциплины в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором" (2:5) стало главной причиной поражения. При этом специалист отметил, что команде не хватило времени на восстановление после матчей с "Локомотивом" и минским "Динамо".

– Нормально играли минуты до восьмой, потом почему-то раскрылись, побежали вперед, – начал Крикунов. – Предупреждали хоккеистов, что нельзя так играть против "Трактора". Но в третьем периоде это все куда-то пропало и получили контратаки на свои ворота.

– Команде не хватило времени на восстановление? Денек еще не помешал бы?

– Денек не помешал бы. Впереди выездная серия, будем работать. (Алексей МАКСИМОВ)