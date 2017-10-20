Крикунов – о драке на тренировке: "Это нормальная рабочая обстановка"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов не видит в разговоре с защитником Николаем Тимашовым по поводу драки на тренировке с нападающим Беком Тэйлором. По словам специалиста, это нормальная рабочая обстановка.

Напомним, что форвард получил перелом орбитальной кости. Ориентировочные сроки восстановления – около месяца.

– После той неприятной ситуация с дракой на тренировке что-то сказали Тимашову? – вопрос Крикунову.

– Да ничего не сказал, ведь там же все чисто было! Он его встретил, Бек пошел в центр, попал на силовой прием от защитника. Ну что я должен был сказать? Нормальная рабочая обстановка. Если дерутся, значит, команда готова к матчам.

– Раскройте секрет, почему вашу команду не наказывают, даже если вы вшестером играете?

– Шапки-невидимки перед игрой раздали. (Вадим АМИНОВ)

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