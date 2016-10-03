Крикунов не собирается снова возглавлять "Нефтехимик"

Бывший главный тренер и вице-президент "Нефтехимика" Владимир Крикунов подчеркнул, что не рассматривает вариант возвращения в клуб. Он возглавлял нижнекамцев с 2001 по 2004, с 2008 по 2011 и с 2014 по 2016 год. Сегодня с поста наставника команды был уволен Евгений Попихин.

- Мне не было предложений. Но если бы даже было предложение, я бы не пошел, - цитирует "Р-Спорт" Крикунова. - Я десять лет в этой команде. Я знаю, как эту команду поднять, и этой весной я им предлагал это сделать. Но там есть два человека - Виктор Левицкий и Владимир Кузнецов. Представьте: сейчас поставьте хоккеиста руководить доменной печью. Какую бы сталь он сварил? А тут могут так сделать. Люди не разбираются в хоккее, но им руководят. Вот два непонимающих дают советы выше. Я сейчас подсчитал – за три с половиной года в команде отработали девять тренеров. Причем полтора года работал я.

О каком хоккее можно говорить? Кто так делает? Это такой абсурд. Дайте работать нормально. Кто сейчас возглавит команду, я не знаю. Самое главное – им надо сохраниться сейчас. Они новую "мульку" придумали, что надо снять не только главного, а всех троих. Это все против результата и команды, которая на одно очко отстает от восьмерки. В сумасшедшем доме валенки горят, тут примерно то же самое происходит.

Да, я туда не пойду. Но я 13 лет проработал в Татарстане. Мне обидно за команду. Она давным-давно должны быть сильнее той же "Сибири". Я три раза собирал такую команду. Сейчас было капиталовложение, но в итоге все было сделано так неразумно. Я удивляюсь.