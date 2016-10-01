Крэйг Вудкрофт: "Знал, что в Нижнекамске минское "Динамо" столкнется с хорошей командой"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком" отметил, что ожидал сопротивления со стороны нижнекамской команды.

– Приезжая в Нижнекамск, мы знали, что столкнемся с хорошей командой, которая отлично провела несколько крайних матчей. "Нефтехимик" – опасная команда для ее оппонентов, – приводит слова Вудкрофта официальный сайт минского "Динамо". – Сегодня нам было необходимо отработать все 60 минут. Мы предполагали, что будет много борьбы в углах площадки и перед воротами. И если мы хотели победить сегодня, нам нужно было просто показать сильную игру именно в этих зонах, и нашей команде это удалось. Мы здорово начали игру, мне понравился такой старт, но я не совсем доволен, как мы действовали позже. Мы позволили сопернику забросить несколько шайб и вернуться в игру. "Нефтехимик" давил на наши ворота какое-то время, но мы смогли отбиться. Поздравляю игроков с отличным выездом и с отличной игрой против сильного оппонента.

– Ваша команда играет в энергозатратный хоккей на протяжении всего матча. Как думаете, хватит сил до конца сезона?

– КХЛ – сильная лига, в которой ты должен быть готов играть в такой манере на протяжении всего матча. Мы тратим много времени на физическую подготовку игроков, стараемся играть и тренироваться в том стиле, в котором хотим играть. Поэтому мы всегда ждем от игроков усердной игры от матча к матчу, тогда у нас будет шанс победить.