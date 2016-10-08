Крэйг Вудкрофт: "Здорово выполняли установку на игру"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после победы нам московским одноименным клубом (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что подопечные здорово выполнили установку. По словам наставника, соперника удалось выключить из игры.

– Перед сегодняшним матчем мы попросили команду сыграть лучше, чем в матче против "Витязя", – цитирует Вудкрофта официальный сайт минского "Динамо". – Нам необходимо было сыграть хорошо после прошедшего матча, и команда приняла этот вызов. Сегодня было много причин быть мотивированными. "Динамо" из Москвы – хорошо натренированная команда, на наш взгляд, москвичи – одни из тяжеловесов лиги. Для нас было важно хорошо провести все 60 минут матча. Просили игроков сыграть дисциплинированно, и команда прислушалась к нам. Игроки здорово выполняли установку на игру, мы смогли забросить две шайбы в самом начале встречи, что положительно сказалось на нашей уверенности. А потом мы получили возможность выключить соперника из игры. Сегодня хорошо сыграла вся команда. Скривенс, защитники и все четыре звена здорово действовали на протяжении целого матча. Горжусь своей командой.