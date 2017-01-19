Крэйг Вудкрофт: "Я не знаю ответов на все вопросы, у меня нет "хрустального шара"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от одноклубников из Риги (1:3) отметил, что желание соперника победить было сильнее. По словам специалиста, он разочарован как игрой, так и результатом.

– В первую очередь, поздравляю команду гостей, – приводит пресс-служба минского "Динамо" слова Вудкрофта. – Они показали отличную игру. Согласен с коллегой, что матч выдался тяжелым для обеих команд. Как и мы, рижане только приехали с Востока. Но для нашей команды это не оправдание, сегодня мы не набрали очков. Для рижан эта игра была очередной на выезде, а мы пару дней провели дома. Соперник был более голодным, более настроенным на игру и желание победить было сильнее. Для меня это очень странно, команда не сражалась так, чтобы победить. Я разочарован как игрой, так и результатом. Нам еще предстоит разобраться в сегодняшнем матче.

– Мэтт Эллисон не забрасывает 15 матчей подряд, Александр Матерухин – 10. На ваш взгляд, с чем связано такое падение результативности?

– Я не могу ответить на этот вопрос. У меня нет "хрустального шара". Скажу одно: КХЛ – это сильнейшая лига и в ней невозможно забрасывать каждую игру подряд.