Крэйг Вудкрофт: "Все игроки "Динамо" сегодня хорошо поработали"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (3:0) отметил, что его команда сыграла дисциплинированно в защите. По его словам, все игроки команды хорошо провели эту встречу.

- Думаю, мы показали отличную командную игру, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Вудкрофта. - Сегодня я увидел наиболее сконцентрированную игру нашей команды за последнее время. Мы попросили игроков сыграть дисциплинированно, хорошо действовать в зоне защиты и провести игру смену за сменой. Не волноваться за результат, а сконцентрироваться на том, что нам надо сделать, чтобы достичь нужного результата. Я думаю, сегодня все игроки хорошо поработали. Начиная от Бена Скривенса и заканчивая нашими форвардами. Очень рад тому, как сегодня играла команда, и тому результату, которого мы добились. Особенно приятно, что нам удалось это сделать в игре с таким опасным и хорошо обученным соперником, как "Амур".