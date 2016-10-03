Крэйг Вудкрофт: "Восстановление Лаланда невозможно ускорить"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт признался, что не знает, когда вернется в строй вратарь команды Кевин Лаланд. По его словам, ускорить восстановление голкипера не удастся.

– Никто не ожидал, что он получит такую тяжелую травму. Это стало в плохом смысле настоящим сюрпризом, – цитирует "Прессбол" Вудкрофта. – Причем особенность данной травмы заключается в невозможности ускорить восстановление вратаря. Один день Лаланд чувствует себя хорошо, а на следующий – хуже и хуже. Правда, видно: дела все же идут на поправку. Надеюсь, очень скоро его увидим на льду.