Крэйг Вудкрофт: "В матче с "Югрой" все будет зависеть от минского "Динамо"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт в преддверии домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" отметил, что команда соперника обладает хорошим подбором скоростных игроков, способных переломить ход встречи в любую минуту. По словам специалиста, если минчане смогут сыграть спокойно и дисциплинированно, победа будет за ними.

– Сегодня мы будем играть с командой, которая по стилю очень схожа с "Автомобилистом", – приводит пресс-служба минского клуба слова Вудкрофта. – Это очень опасная команда, которая ориентирована на быстрый переход из обороны в атаку. "Югра" не очень любит проводить много времени в своей зоне. Когда они перехватывают шайбу, они стараются как можно быстрее доставить ее игроку, который способен растянуть нашу оборону. Нам надо быть очень внимательными к этому аспекту. Как я уже говорил на прошлой пресс-конференции, такая манера игры доставила нам достаточно проблем в прошлом матче. У нас было время, чтобы изучить наши действия и максимально скорректировать их для сегодняшнего матча. Эта тема была главной на командном собрании сегодня утром. Кроме того, "Югра" – очень быстрая и подвижная команда. Думаю, если мы сможем сыграть спокойно и дисциплинированно, а также будем умело распоряжаться шайбой, то победа будет за нами. Все будет зависеть от нас.

– Павел Казакевич и Никита Мицкевич какое-то время уже тренируются с командой. Заметен ли прогресс этих ребят по сравнению с их прошлым визитом в стан минских динамовцев?

– Если быть честным, то эти парни здесь, потому что нам надо улучшать нашу игру в обороне. Наша основная группа защитников должна знать, что если они будут не готовы играть или перестанут соответствовать нашим стандартам, то у нас есть игроки, которые отберут у них работу. Сегодня Павел Казакевич получит возможность показать, на что он способен. Это отличная возможность проявить себя. Этот матч – шанс для Павла и звоночек для наших основных защитников.

– Сезон близится к концу, результаты команд сейчас как никогда плотные. Скажите, часто ли вы заглядываете в турнирную таблицу?

– Мы хорошо осведомлены о положении команд в таблице. Мы хорошо знаем о том, сколько очков у какой команды, сколько матчей кому осталось провести, какие у кого счастливые номера, называйте это как хотите. Наша команда знает, что все эти вещи мы не можем контролировать. У нас есть 10 матчей впереди, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы получить необходимый результат в конце сезона. Нам необходимо сплотиться командой и показать, на что мы способны. Сегодня мы находимся в хорошем положении, нам нельзя расслабиться и позволить этому измениться в последние моменты сезона.