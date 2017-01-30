Крэйг Вудкрофт: "В игре с "Йокеритом" особую роль сыграли спецбригады"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после победы над "Йокеритом" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что игра была равной, несмотря на уверенную победу его команды. Эта победа стала для белорусской команды четвертой кряду, а "Йокерит" проиграл третий матч из последних пяти проведенных. "Динамо" идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, финский клуб занимает восьмую строчку.

– Каждый раз, когда мы играем против "Йокерита", – это столкновение двух команд, которые играют в одном стиле, – цитирует сайт "Динамо" Вудкрофта. – Мы знали, что эта игра будет тяжелой. Очевидно, что сегодня особую роль сыграли спецбригады. Мы смогли забросить в большинстве, смогли упрочить свое лидерство в меньшинстве. В остальном этот матч был полностью равным. Здорово, что мы смогли заработать три очка.