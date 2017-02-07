Крэйг Вудкрофт: "В игре с "Витязем" будет царить настоящая атмосфера плей-офф"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" заявил, что его команду ждет тяжелая игра за шесть очков, а также отметил, что оставшиеся встречи "регулярки" являются подготовкой к плей-офф. Минчане идут на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

– Очевидно, что "Витязь" будет сражаться до последнего сегодня, – цитирует сайт "Динамо" Вудкрофта. – Сейчас в таблице они ниже нас, поэтому постараются сделать все, чтобы опередить нас на финише сезона. Нам надо быть готовыми к тяжелому матчу. Эта игра будет матчем за шесть очков, что-то похожее мы видели недавно в Хельсинки. В матче против "Йокерита" мы сыграли здорово, надеюсь, сегодня команда сможет показать такой же хоккей.

Последние матчи, как подготовка к плей-офф? Действительно, можно сказать так. В это время сезона команде необходимо отполировать свою игру по максимуму. У нас есть моменты, в которых необходимо добавлять, над этим и будем работать. Оставшиеся игры, можно сказать, являются частью "матчей на вылет". Они имеют большое значение. Думаю, на льду сегодня будет царить настоящая атмосфера плей-офф.