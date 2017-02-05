Крэйг Вудкрофт: "Удачная игра "Югры" поумерила аппетиты "Динамо"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (3:2 Б) отметил, что его команда не ожидала такой хорошей игры от соперника. Победа позволила белорусскому клубу выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

- У нас получился тяжелый старт матча, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Вудкрофта. - Мы хотели выйти на лед и владеть инициативой от самого страта до финальной сирены. "Югра" была хорошо настроена на эту игру. У них здорово получалась игра на вбрасываниях, и за счет этого они смогли создавать опасные моменты у наших ворот. Удачная игра соперника поумерила наши аппетиты.

Мы сделали несколько изменений в первом перерыве, вышли на второй период и стали играть на совсем другой скорости. Владение шайбой было за нами, мы создавали хорошие моменты на протяжении второго и третьего периодов. Мне понравилось, как мы действовали во втором и третьем периоде. Игра была действительно тяжелой. "Югра" - серьезный соперник, который здорово умеет бороться до конца. Мы смогли победить по буллитам – это итог сегодняшнего дня.