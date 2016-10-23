Крэйг Вудкрофт: "Сочи" был сегодня силен, я очень рад победе"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (5:2) отметил, что соперник, несмотря на поражение, показал хорошую игру. По его словам, победить минчанам помогла хорошая реализация моментов.



- Мы знали, что "Сочи" - хорошая и опасная команда, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Вудкрофта. - Они играют в быстрый хоккей, это хорошо натренированный коллектив. Мы хотели провести больше смен в атаке, отталкиваясь от опыта прошлой игры, и прибавить работы вратарю соперника.

Команда получала свои шансы и смогла их реализовать. Особенно приятно это отметить, потому что наши оппоненты были действительно сильны сегодня. Очень рад этой победе.