Крэйг Вудкрофт: "Скривенс - один из лучших вратарей в мире"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после поражения от магнитогорского "Металлурга" (4:5) в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ, отметил, что его команда не лучшим образом провела третий период.

– Мы играли первые 40 минут матча, следовали плану, контролировали ход встречи. Во втором перерыве мы говорили, что надо оставаться сосредоточенными, – приводит слова тренера официальный сайт "Магнитки". – Мы знали, что "Металлург" – чемпионская команда и будет играть все 60 минут. В самом начале третьего периода они дважды наказали нас за наши ошибки, заставили заплатить. Мы стали нервничать. Это сломало наш игровой план. Затем они вышли вперед, как делает чемпион. Мы прибавили в концовке, но этого уже было недостаточно.

– Очень необычный вратарь Скривенс, очень необычная у него манера игры. Насколько ему трудно адаптироваться к площадкам европейского размера, ведь некоторые вещи, которые он делает, проходили в Северной Америке, тут уже работают сложнее?

– Бен, по моему мнению, один из лучших вратарей в мире. Он провел всего лишь четыре игры в этой Лиге. Вообще он очень умный игрок, он учится нюансам стиля в КХЛ, иным путям развития атак, иным углам бросков. Вы правы, тут все немного иначе. Но он втягивается, проделывает прекрасную работу в этом направлении, и наверняка будет становиться все лучше и лучше с каждой игрой.

– У вас есть хороший опыт работы в разных лигах, выигрывали чемпионат в Германии несколько лет назад. Что вас впечатлило в КХЛ, если основываться на опыте этих нескольких игровых недель.

– Это одна из лучших лиг мира. Тут есть элитные игроки. Иные стили игры. Я наслаждаюсь, наблюдая и изучая матчи. Так что для меня это прекрасный опыт. С точки зрения изучения всего в лиге – тут все первоклассно: и команды, и отношение к ним в городах. У меня есть достаточно времени, чтобы все подробно изучить и найти свои пути в этой лиге. Могу отметить отличную работу тренерских штабов, подготовка команд и их различные стратегии постоянно держат тебя в напряжении – ты все время должен быть подготовлен. Это вызов для меня.